За життя пораненого мирного жителя Красногорівки борються лікарі у Дніпрі. Чоловік напередодні отримав численні поранення та опіки. Які прогнози дають медики? І що сам постраждалий розповідає про обстріл? дивіться далі.

Ігор в реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Під сильними знеболювальними. З журналістами спілкується усього кілька хвилин. Що пережив - розповідає стисло.

Мовляв, вранці як завжди пішов на кухню заварити чай. Раптом пролунав вибух, а за кілька секунд ворожий снаряд влучив у його квартиру.

Ігор, постраждалий житель Красногорівки:

Выскочив коридор, думаю второй раз уже ж не будет. Зашел в зал и как только зашел в зал вторая мина пролетела в мой балкон. Как раз меня расплющило по второй стене. Весь зал короче в крови.

Квартиру Ігоря обстріляли незаконні збройні формування з протитанкової гармати МТ-12, так званої "Рапіри". Її калібр 100 мм. Від вибуху у чоловіка посічене все тіло, обпечені ноги. Та навіть у такому стані він намагався врятувати дружину.

Ігор, постраждалий житель Красногорівки:

Вытащили всех соседей, спустили в подвал и там же приехал мой друг на машине и отвезли меня в наш Красногоровский медпункт, а потом оттуда в Курахово и с Курахово сюда.

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова готують постраждалого до операції. Через численні поранення чоловік втратив багато крові, у нього низький гемоглобін.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Повністю від кінцівки до паху мають опіки, я думаю що хірурги комбустіологи будуть робити пересадки, опіки 2 ступеня. Це все попереду. Зараз важливо врятувати його життя. Тому що розбита печінка.

Наразі медики не наважуються робити прогнози щодо постраждалого. Він отримав серйозні поранення, які можуть дати ускладнення у будь-який час. Попереду на Ігоря чекають до 10 операцій.