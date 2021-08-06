Обстріл мирного жителя Красногорівки: у Дніпрі лікарі борються за життя чоловіка [ Редактировать ]
За життя пораненого мирного жителя Красногорівки борються лікарі у Дніпрі. Чоловік напередодні отримав численні поранення та опіки. Які прогнози дають медики? І що сам постраждалий розповідає про обстріл? дивіться далі.
Ігор в реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Під сильними знеболювальними. З журналістами спілкується усього кілька хвилин. Що пережив - розповідає стисло.
Мовляв, вранці як завжди пішов на кухню заварити чай. Раптом пролунав вибух, а за кілька секунд ворожий снаряд влучив у його квартиру.
Ігор, постраждалий житель Красногорівки:
Выскочив коридор, думаю второй раз уже ж не будет. Зашел в зал и как только зашел в зал вторая мина пролетела в мой балкон. Как раз меня расплющило по второй стене. Весь зал короче в крови.
Квартиру Ігоря обстріляли незаконні збройні формування з протитанкової гармати МТ-12, так званої "Рапіри". Її калібр 100 мм. Від вибуху у чоловіка посічене все тіло, обпечені ноги. Та навіть у такому стані він намагався врятувати дружину.
Ігор, постраждалий житель Красногорівки:
Вытащили всех соседей, спустили в подвал и там же приехал мой друг на машине и отвезли меня в наш Красногоровский медпункт, а потом оттуда в Курахово и с Курахово сюда.
У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова готують постраждалого до операції. Через численні поранення чоловік втратив багато крові, у нього низький гемоглобін.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
Повністю від кінцівки до паху мають опіки, я думаю що хірурги комбустіологи будуть робити пересадки, опіки 2 ступеня. Це все попереду. Зараз важливо врятувати його життя. Тому що розбита печінка.
Наразі медики не наважуються робити прогнози щодо постраждалого. Він отримав серйозні поранення, які можуть дати ускладнення у будь-який час. Попереду на Ігоря чекають до 10 операцій.
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