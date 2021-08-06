На Донбасі сьогодні відносно спокійно. Від початку доби ворог двічі порушив режим тиші. Противник гатив із забороненої зброї неподалік Водяного. Бойових втрат немає,- звітують у штабі. Докладніше про ситуацію - із передової Ігор Левенок.

Відкриту ділянку до наших позицій долаємо перебіжками. Біг по цій місцині справді продовжує життя, кажуть українські солдати. Бо ворог тут із трьох боків і він не дрімає.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Починають зі стрілецької зброї, з гранатометів, а буває що закінчують мінометами вісімдесят другого та сто двадцятого калібру.

Отака тоже крильчаточка нам прилетіла - сто двадцятий калібр.

Околиці окупованої Горлівки. Як на долоні. А це шахтові вежі на непідконтрольній території. Не рідко саме звідти супротивник відкриває вогонь. Серйозна загроза - ворожі снайпери.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Заїжджають по дві, по три снайперські групи. Тут у них позиції і є висотки і в них перевага, там дуже комфортно працювати снайперам.

Бійці кажуть - на фронті знову загострення.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

- Був хоча би день або доба, коли тихо було? - Доба була, навіть дві, але то було вже місяць тому. А так стабільно день у день починаючи від стрілецької зброї і закінчується сто двадцятим калібром.

Поранений був на посту, а один контужений прямо отут рядом біля хати.

Це пан Віктор з Хмельниччини. Йому п'ятдесят три. Чоловік колишній підводник. Строкова служба. Камчатка. Найбільший у світі атомний човен. А тепер служить у піхоті. Взявся за зброю, бо колишні "брати" підступно вдарили у спину. А в кодексі підводника йдеться: боронити рідну землю попри все.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми завжди думали що на нас нападе Запад, а тут. І саме, коли в країні в нашій тяжкі часи були, замість того, аби допомогти, то вони ще більшу розруху нам принесли.

Ще три роки тому ця територія була під контролем супротивника. Українські війська з боями відтіснили звідси ворога, отримавши важливий плацдарм як для оборони, так і для наступу.