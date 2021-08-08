Знову школа! І знову маски і тести. У кількох землях Німеччини розпочався новий навчальний рік. Уже другий в умовах пандемії.

Які заходи безпеки запроваджують у закладах освіти, щоб діти не хворіли на коронавірус - Тетяна Логунова розкаже.

Спочатку короткий інструктаж, а вже потім заняття за розкладом. У гімназії міста Росток навчальний рік розпочався з роз'яснення нових правил поведінки. Заклад повністю відмовився від дистанційної та гібридної форми навчання. Натомість ставку зробили на маски та тести.

Інес Готвальд, вчителька:

Учні повинні бути в масках в класі та на перервах, коли вони виходять у коридор. Зону відпочинку ми розділили на кілька частин, щоб діти не збиралися великими компаніями. Ну і, звісно, всі мають тестуватися.

Дітей перевірятимуть на коронавірус двічі на тиждень. Принаймні, на початку навчального року. Аби переконатися, що ніхто з учнів не привіз хворобу з відпочинку на закордонних курортах.

Маркус Рімер, директор:

Ми попросили всіх принести підтвердження від батьків, що вони не відвідували країн, які належать до зони підвищеного ризику. Або в разі, якщо вони там були, довідку про звільнення від карантину.

Учні дотримуватися нових правил готові. Бо за минулий рік їм вже набридло дистанційне навчання.

Ніле, учениця:

Це так чудово знову всіх бачити. Ми всі протестовані і можемо сидіти поруч, спілкуватися.

Тео, учень:

Розслаблятися не варто, ми ж знаємо про швидке поширення штаму "Дельта". Тому й маски, і тести мають бути.

А ще має бути свіже повітря. Класи у школах провітрюватимуть кожні 15 хвилин. Додатково ще встановлять і мобільні системи фільтрації повітря. На їх закупівлю уряд Німеччини виділив 200 мільйонів євро.

Ну а учнів старших класів закликають ще і вакцинуватися. Кілька днів тому уряд Німеччини дозволив щепити дітей віком від 12 років. Попри те, що комісія з вакцинації не погодила цього рішення. Наразі підлітки можуть зробити укол у спеціальних центрах та у сімейних лікарів. Утім уже восени, кабінети вакцинації з'являться і в самих школах.