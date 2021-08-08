На Прикарпатті на межі зникнення садиба Рея: чому власник закинув споруду? [ Редактировать ]
Від палацу до руїн. На Прикарпатті на межі зникнення садиба Рея. Відтоді, як її віддали в приватні руки, пам'ятка архітектури національного значення почала занепадати. Спочатку садибу розграбували мародери, а нині - будівлю нищить природа.
Чому власник закинув споруду? Та чи можна ще врятувати колись розкішну перлину архітектури? Жанна Дутчак з'ясовувала.
"Садиба Рея" у селі Приозерне унікальна пам'ятка архітектури національного значення. Та знайти її непросто! Жодного вказівника чи бодай таблички при дорозі. Та й сама дорога нагадує танкодром.
Позаду мене центральні ворота в'їзд в палацовий комплекс. Щоправда, з дороги ви його можете не побачити. Через суцільні зарості.
Саме тут починається територія старовинної садиби. Колись - це були гектари дендропарку. А нині - непролазні хащі. Десятки років намертво зачинені й ворота!
Цей старовинний комплекс звели у вісімдесятих роках дев'ятнадцятого століття, як родинне гніздо польського графа Рея. Помпезна двоповерхова будівля в стилі віденського неоренесансу з баштами, чотириярусною вежею та величною в'їзною брамою - вражала розкішшю та красою архітектури. Нині ж у це важко повірити!
Ми були тут минулого року. І відтоді, практично нічого не змінилося. Хіба що в стелі з'явилися нові величезні діри. Зараз якраз на вулиці йде дощ і будівлю з усіх боків заливає.
Відтоді, як родовиті власники ще на початку Другої світової покинули маєток, чого тут тільки не було: і психлікарня, і навіть жіночий монастир. Та руйнуватися будівля почала п'ятнадцять років тому, - кажуть місцеві. Коли держава передала її церковникам, а ті продали. Господаря маєтку селяни ніколи не бачили.
Віра Попович, жителька села Приозерне:
З монастирем ще тут був палац, а тепер вже рухля. Туда хто хотів йшов.
Володимир, житель села Приозерне:
Сторожам ніхто не платив і лишили. І на тім скінчилось. І то крали, що хотіли то робили, розбирали.
Утім, незалежно від форми власності, за законом, пам'ятки архітектури зобов'язані належним чином утримувати власники. А контролювати це має обласне управління культури. Тож проблемою Садиби Рея зацікавилася прокуратура. Вона й подала позов до суду проти обласних чиновників.
Віталій Данилишин, начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури:
Просили зобов'язати відповідні органи вжити заходів щодо проведення науково-пошукових робіт тобто фактично виготовлення проєкту щодо реставрації цього об'єкту, і щоб вони виступити замовником проведення робіт щодо реставрації цього об'єкта.
Суд прохання прокурорів задовольнив. Та в обласному управлінні культури хочуть це рішення оскаржити. Мовляв, за законом, вони не можуть виділяти гроші з обласного бюджету на реставрацію об'єктів приватної власності. Не погоджуються чиновники і з формулюванням про свою "бездіяльність". Мовляв, роками не могли зв'язатися з власницею.
Володимир Федорак, начальник Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА:
З нею контактів немає фізично, із зобов'язанням укласти охоронний договір на пам'ятку і забезпечити всі першочергові дії, щоб припинити руйнування пам'ятки.
Утім, як розповіли ці ж обласні чиновники, один із українських благодійних фондів усе ж розшукав власницю Садиби Рея. І вже навіть зробив технічний паспорт архітектурної пам'ятки. Нині, ніби-то, виготовляють проєктно-кошторисну документацію та довіреність на проведення інших робіт.
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