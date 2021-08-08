У Токіо офіційно завершились Олімпійські ігри [ Редактировать ]
Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершені! Сьогодні розіграли останні медалі і провели церемонію закриття. Олімпійський прапор урочисто передали мерії Парижа. Французька столиця правонаступниця спортивних ігор у 2024-му.
Загалом учасники Олімпіади повезли цьогоріч додому 339 комплектів нагород. Перемогу в загальному заліку здобули американці. Другу і третю сходинки посіли Китай і Японія. Наша українська збірна на 44 місці. У скарбничці українських спортсменів - 19 медалей
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