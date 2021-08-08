Юрій Бойко розповів, чи потрібно запроваджувати привілеї для імунізованих [ Редактировать ]
А от чи запроваджувати в Україні привілеї для імунізованих? В міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити це у вересні. Урядовці не виключають, що довідка про щеплення або тест можуть стати обов'язковими при відвідинах публічних заходів, в кінотеатрах та в ресторанах. Водночас в опозиції, зауважують, що більшість людей бояться щепитися через недовіру до вакцини.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Надо в первую очередь повысить доверие к вакцине. У людей неразбериха какую вакцину принимают в европе какую не принимают, в цеом это все породило колоссальное недоверие к власти по поводу вакцинирования и решающим фактором должно быть то чтобы наша страна производила вакцину, когда директор завода, работники производящие вакцину будут вакцинироваться медики, тогда возникнет доверие, а вот эти ограничительные меры они еще больше раздраконят людей.
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