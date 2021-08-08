А от чи запроваджувати в Україні привілеї для імунізованих? В міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити це у вересні. Урядовці не виключають, що довідка про щеплення або тест можуть стати обов'язковими при відвідинах публічних заходів, в кінотеатрах та в ресторанах. Водночас в опозиції, зауважують, що більшість людей бояться щепитися через недовіру до вакцини.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":