В Україні 80 тисяч людей вакцинувалися проти COVID-19 [ Редактировать ]
Майже 80 тисяч українців щепилися проти коронавірусу попередньої доби. З них 28 тисяч другою дозою. Водночас напередодні в Україні було виявлено 619 нових заражень.
Від ускладнень ковіду померли 10 пацієнтів. Найвищий приріст інфікованих на Херсонщині, Дніпропетровщині, Одещині та в Києві.
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