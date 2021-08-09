Майже 80 тисяч українців щепилися проти коронавірусу попередньої доби. З них 28 тисяч другою дозою. Водночас напередодні в Україні було виявлено 619 нових заражень.

Від ускладнень ковіду померли 10 пацієнтів. Найвищий приріст інфікованих на Херсонщині, Дніпропетровщині, Одещині та в Києві.