Загалом напередодні у світі зафіксовано понад 470 тисяч нових інфікувань. Понад 8 тисяч людей померло. Серед країн з найбільшим денним приростом Іран, Індія, Велика Британія, США і Росія. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням більш заразного штаму дельта.

Зокрема в Ізраїлі через нову варіацію знову запроваджують масковий режим на відкритому повітрі, вимагають обмежити кількість працівників на робочих місцях. А в"їзд іноземців до країни заборонено до середини вересня.