У світі зафіксували понад 470 тисяч нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Загалом напередодні у світі зафіксовано понад 470 тисяч нових інфікувань. Понад 8 тисяч людей померло. Серед країн з найбільшим денним приростом Іран, Індія, Велика Британія, США і Росія. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням більш заразного штаму дельта.
Зокрема в Ізраїлі через нову варіацію знову запроваджують масковий режим на відкритому повітрі, вимагають обмежити кількість працівників на робочих місцях. А в"їзд іноземців до країни заборонено до середини вересня.
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При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло
Водночас у Великій Британії застерігають - індійський штам може мутувати. І тоді наслідки будуть катастрофічними
Одужали при цьому - півтисячі. Найбільше інфікованих у столиці - третина від загальної кількості. Водночас Київ серед лідерів із вакцинації. Від початку кампанії щепили майже 800 тисяч людей
Зростає кількість заражень і в сусідній Німеччині, там зараз найбільша увага до щеплення жителів регіонів, постраждалих від повеней
З них 28 тисяч другою дозою. Водночас напередодні в Україні було виявлено 619 нових заражень