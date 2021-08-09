В турецкой провинции Измир служебный автобус, в котором находились 17 человек, попал в аварию, врезавшись в дерево. Об этом сообщил губернатор Явуз Селим Кошер.

По его словам, авария произошла в районе Кемальпаша, который находится на западе. В результате трагедии погибли 6 человек, еще 11 получили травмы различной тяжести. Ситуация возникла в связи с тем, что водитель потерял управление.

Фото: haberler.com

6 граждан погибли, 11 получили ранения в результате аварии транспортного средства, которое столкнулось и перевернулось через ограждение в результате потери водителем управления.

Отмечается, что все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливают правоохранители, а также на месте работают спасательные службы.

Фото: haberler.com

Ранее мы писали, что в Турции пассажирский автобус попал в смертельную аварию, в результате которой погибли 14 человек. Пострадавших госпитализировали в пять медучреждений, им оказывают необходимую медицинскую помощь, на место происшествия прибыли спасатели и представители власти, в частности губернатор.

Кроме того, в Германии, возле Берлина, туристический автобус попал в ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, но точное количество не указывают, на месте аварии работали пожарные, 6 вертолетов, 22 пожарных автомобиля, 12 реанимобилей и несколько автомобилей скорой помощи.

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