Возле Берлина перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу утром, 30 июля, в Германии, возле Берлина, туристический автобус попал в ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, но точное количество не указывают. Об этом сообщает пресс-служба полиции земли Бранденбург.
Авария произошла сразу после выезда автобуса со стоянки.
Несколько человек получили ранения, трое из них - серьезные. Всего в автобусе было 19 человек.
На месте ДТП работали пожарные, 6 вертолетов, 22 пожарных автомобиля, 12 реанимобилей и несколько автомобилей скорой помощи. Трасса федерального значения перекрыта на проезд в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.
Читайте также, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Пострадавший шофер второй машины был отправлен в медучреждение с тяжелыми травмами.
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