В пятницу утром, 30 июля, в Германии, возле Берлина, туристический автобус попал в ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, но точное количество не указывают. Об этом сообщает пресс-служба полиции земли Бранденбург.

Авария произошла сразу после выезда автобуса со стоянки.

Несколько человек получили ранения, трое из них - серьезные. Всего в автобусе было 19 человек.

На месте ДТП работали пожарные, 6 вертолетов, 22 пожарных автомобиля, 12 реанимобилей и несколько автомобилей скорой помощи. Трасса федерального значения перекрыта на проезд в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.

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Кроме того, недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Пострадавший шофер второй машины был отправлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

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