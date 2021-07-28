В Украине без света остались пять регионов [ Редактировать ]
На территории Украины из-за сильных ливней обесточенными остались 65 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На линиях электропередач сработали системы защиты. Таким образом, в настоящее без электричества находятся домохозяйства в Львовской области - 18, Киевской области - 16, Житомирской области - 15, Донецкой области - 10 и Черниговской области - 6.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов в регионах привлекли сотрудников аварийных бригад. В настоящее время проводятся соответствующие работы.
Читайте также, на территории Украины значительно ухудшилась погода. В результате падения деревьев из-за ливней и сильных ветров погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.
Кроме того, в городе Решетиловка, который находится в Полтавской области, случилось аварийное отключение электроснабжения в медучреждении, где хранятся препараты для иммунизации от коронавирусной инфекции. В пострадавшем медицинском учреждении есть сухой лед, а также генераторы.
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