На территории Украины из-за сильных ливней обесточенными остались 65 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На линиях электропередач сработали системы защиты. Таким образом, в настоящее без электричества находятся домохозяйства в Львовской области - 18, Киевской области - 16, Житомирской области - 15, Донецкой области - 10 и Черниговской области - 6.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов в регионах привлекли сотрудников аварийных бригад. В настоящее время проводятся соответствующие работы.

Читайте также, на территории Украины значительно ухудшилась погода. В результате падения деревьев из-за ливней и сильных ветров погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в общем, за прошедшие сутки повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

Кроме того, в городе Решетиловка, который находится в Полтавской области, случилось аварийное отключение электроснабжения в медучреждении, где хранятся препараты для иммунизации от коронавирусной инфекции. В пострадавшем медицинском учреждении есть сухой лед, а также генераторы.

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