Байден та Зеленський обговорять безпекові та економічні питання [ Редактировать ]
Політичне, безпекове та економічне питання обговорять Володимир Зеленський і Джо Байден. Зустріч президентів України та США запланована на 30 серпня у Вашингтоні.
Тож головне завдання політичного блоку - вивести стратегічне партнерство двох держав на новий рівень. У безпековому йтиметься про протидію російській агресії на Донбасі та окупацію Криму, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.
А економічний блок стосуватиметься американських інвестицій в український бізнес.
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