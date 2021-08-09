На Миколаївщині, на полігоні Широкий Лан, провели масштабні військові навчання. За легендою, армійські підрозділи тримали оборону летовища, відбиваючи напад умовного противника. Під час маневрів застосували винищувальну, штурмову та безпілотну авіацію, зокрема апарати "Байрактар".

По броньованих об'єктах ворога били з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна" та "Корсар". Усі завдання армійці виконали успішно. За ходом вишколів спостерігав верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України: