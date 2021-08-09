Житель Кривого Рогу підірвався на гранаті [ Редактировать ]
У Кривому Розі містянин підірвався на гранаті. Спершу він зателефонував до поліції й повідомив, що планує скоїти самогубство. Оперативники знайшли дозвонювача біля під'їзду з РГД-5 у руках. І вмовили його віддати боєприпас.
Та одразу потому чолов'яга дістав з кишені ще одну гранату й висмикнув чеку. Троє силовиків зазнали осколкових поранень. Сам підривник - теж у лікарні, у вкрай тяжкому стані.
Згодом у його квартирі знайшли ще два боєприпаси.
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