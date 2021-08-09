Певица МакSим обратилась к фанатам после выхода из комы [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые обратилась к поклонникам после выхода из искусственной комы, которая продолжалась более полутора месяцев. Певица написала пост в Instagram с благодарностью врачам московской клинической больницы №52 и всем, кто желал ей здоровья.
Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения... Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя.
Как сообщали "Подробности", в середине июня 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией и высокой температурой. 19 июня ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 3 августа она пришла в сознание.
Популярность пришла к МакSим в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". В 2005 году вышел ее главный хит - песня "Знаешь ли ты".
Напомним, что в 2019 году певица попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере, чтобы восстановиться. Только в феврале 2021 года она снова начала выступать.
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