Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые обратилась к поклонникам после выхода из искусственной комы, которая продолжалась более полутора месяцев. Певица написала пост в Instagram с благодарностью врачам московской клинической больницы №52 и всем, кто желал ей здоровья.

Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения... Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя.

Как сообщали "Подробности", в середине июня 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией и высокой температурой. 19 июня ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 3 августа она пришла в сознание.

Популярность пришла к МакSим в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". В 2005 году вышел ее главный хит - песня "Знаешь ли ты".

Напомним, что в 2019 году певица попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере, чтобы восстановиться. Только в феврале 2021 года она снова начала выступать.