"Гради", "Урагани" та безпілотники: поблизу Миколаєва пройшли військові навчання [ Редактировать ]
Одразу на п'яти військових полігонах України сьогодні відбулися військові навчання. Наймасштабніші - на полігоні Широкий лан поблизу Миколаєва. За легендою, армійські підрозділи тримали оборону летовища. За ходом вишколів спостерігав і президент Володимир Зеленський. Мої колеги продовжать
У небо здіймаються штурмовики й бомбардувальники. Їхнє завдання - обстеження території та відбиття атаки. Задіяно винищувальну, штурмову, транспортну та безпілотну авіацію.
Протитанкові підрозділи відпрацьовують стрільби. Бійці вражають майстерністю. З відстані понад 800 м влучають у ціль, а вона розміром із пляшку.
Сергій, командир зенітно-ракетної батареї:
Тут були міни. Вони досить маленькі, тому по ним ураження нашого комплексу ймовірність попасти 0.6. І у нас 5 влучних пострілів. Це дуже добре. Я досить задоволений роботою своїх побратимів.
Олександр Нестеренко, командувач оперативного командування "Схід":
Використовували сьогодні озброєння, розпочинаючи з реактивних систем залпового вогню - "Ураган", "Град", протитанкові ракетні комплекси "Корсар", "Стугна". Різного роду. Все, що є на озброєнні окремої механізованої бригади.
Збройні сили України готові до оборони.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України:
Це, зокрема, відбиття ударів з повітря умовного противника. Також особлива увага приділялась забороні висадки десантів умовного противника на наші оперативні аеродроми. Їх оборона та боротьба в подальшому з диверсійно розвідувальними групами отримання цих аеродромів в готовності до застосування з них нашої авіації.
За маневрами спостерігав Президент Володимир Зеленський. Враженнями вирішив із пресою не ділитися. А от військові зізнаються: навчаннями й результатами задоволені.
Денис, командир взводу зенітно-ракетної батареї:
Це все результат навчання, яке досягалося дуже важко. Я вдячний, що так все вийшло. Ви самі все бачили. Результат цих навчань була стрільба.
Маневри триватимуть з 9 по 13 серпня. Із військового полігона президент вирушив на острів Зміїний, де також відбувалися навчання.
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