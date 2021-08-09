В Киеве зафиксировали случай бешенства кота. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

5 августа в отдел по борьбе с бешенством животных пришла женщина, которая проживает в Голосеевском районе столицы по улице Ягодная. С собой она принесла мертвого кота.

Она рассказала, что кот был ее питомцем, но не домашним, а свободно гулял по прилегающей территории частного сектора. От бешенства его не вакцинировали. 3 августа животное совершенно неожиданно - без провокации агрессии - покусало четырех человек.

На следующий день кота закрыли в сарае, где позже он и умер. Эксперты обнаружили у животного вирус бешенства. Все жертвы его укусов начали курс антирабического лечения.

В Госпотребслужбе считают, что кота заразили лисы или енотовидные собаки, которые населяют лесопарковые зоны, окружающие Киев.

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Напомним, что бешенство - смертельное инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц, водобоязнью и повышенным слюноотделением.

Первый признак бешенства у котов - вялость, переходящая в отчужденность. Питомец плохо ест, чересчур испуган и раздражителен, будет заглатывать несъедобные предметы (от камней до соломы). Явный признак бешенства - отвисание челюсти и паралич конечностей.

При укусе подозрительного животного следует немедленно промыть ранку водой с мылом и обратиться к медикам. Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в середине июня под Киевом из-за бешеного кота на карантин закрыли 11 сел.