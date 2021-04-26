В Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства. Зараженная лиса покусала женщину в частном секторе столицы. Об этом сообщает Госпотребслужба.

17 апреля зверек забежал во двор в Голосеевском районе и спрятался под досками. Когда хозяйка проходила мимо, лиса выскочила и укусила ее, после чего снова спряталась.

Женщина обратилась за помощью к медикам, а на следующий день сотрудник Команды спасения животных обнаружил труп лисы. Его доставили в отдел по борьбе с бешенством животных Госпотребслужбы, где анализы показали, что зверь был заражен бешенством.

Напомним, что бешенство - острое инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц и водобоязнью.

Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

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