Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков избил главу городской администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, известного также так бывший "и.о. главы ДНР". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Трапезников якобы попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями. И это не удивительно, ведь губернатор Калмыкии - многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу.

Бату Хасиков

По данным источников в республиканской администрации, Хасиков в последнее время "ведет себя достаточно напряженно, местами и неадекватно". До инцидента с градоначальником он в присутствии других чиновников напал на министра здравоохранения республики, обещая "показать ему приемы кикбоксинга".

На избиение бывшего соратника по построению "русского мира" на Донбассе отреагировал в соцсетях экс-командир НВФ батальон "Восток" Александр Ходаковский:

Господин Бату Хасиков, - я Ваш должник. Были ли Вы в трезвом уме и добром здравии, или на Вас нашло помутнение - не раскаивайтесь! Вашими руками, а может и ногами, а может и пепельницей двигала сама СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Сам Трапезников у себя в Instagram опроверг информацию об избиении. Правда, страница с опровержением на данный момент не открывается, но информацию активно постят лояльные к нему паблики в соцсетях.

Каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей - писателей-фантастов. В Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, и если некоторые публикации вызывают улыбку, то считаю, что клевета, особенно связанная с официальными лицами республики, не должна оставаться безнаказанной. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт.

​При этом Трапезников подчеркнул, что сейчас в отпуске, а на работу выйдет только в среду.

Как сообщали "Подробности", в августе 2020 года в российском Воронеже умерла супруга бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого - Лариса.