Бывшего главаря боевиков "ДНР" Трапезникова избил глава Калмыкии - СМИ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков избил главу городской администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, известного также так бывший "и.о. главы ДНР". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Трапезников якобы попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями. И это не удивительно, ведь губернатор Калмыкии - многократный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу.
Бату Хасиков
По данным источников в республиканской администрации, Хасиков в последнее время "ведет себя достаточно напряженно, местами и неадекватно". До инцидента с градоначальником он в присутствии других чиновников напал на министра здравоохранения республики, обещая "показать ему приемы кикбоксинга".
На избиение бывшего соратника по построению "русского мира" на Донбассе отреагировал в соцсетях экс-командир НВФ батальон "Восток" Александр Ходаковский:
Господин Бату Хасиков, - я Ваш должник. Были ли Вы в трезвом уме и добром здравии, или на Вас нашло помутнение - не раскаивайтесь! Вашими руками, а может и ногами, а может и пепельницей двигала сама СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Сам Трапезников у себя в Instagram опроверг информацию об избиении. Правда, страница с опровержением на данный момент не открывается, но информацию активно постят лояльные к нему паблики в соцсетях.
Каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей - писателей-фантастов. В Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, и если некоторые публикации вызывают улыбку, то считаю, что клевета, особенно связанная с официальными лицами республики, не должна оставаться безнаказанной. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт.
При этом Трапезников подчеркнул, что сейчас в отпуске, а на работу выйдет только в среду.
Как сообщали "Подробности", в августе 2020 года в российском Воронеже умерла супруга бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого - Лариса.
по теме
Гарант також зазначив, що незаконна паспортизація мешканців окупованих територій матиме негативні наслідки. І винен у цьому Кремль
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ввел 10-дневный запрет за поездки на Донбасс политиков и чиновников
Почти 1 млн украинцев приняли гражданство России с 2016 по 2020 год, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак
Луганщина. Армійці розповідають: окопна війна не припиняється ні на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптом уривається. І можна легко зловити кулю
Луганщина. Армійці розповідають: окопна війна не припиняється ні на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптом уривається. І можна легко зловити кулю
В России с начала августа начали выдавать единовременные "школьные" выплаты. Получить их могут родители детей школьного возраста - для подготовки ребенка к новому учебному году. Жители оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта, также могут получить деньги