В колонии строгого режима на неподконтрольной территории Донецкой области убиты трое граждан Украины, осужденных за тяжкие преступления еще до начала войны на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.

По достоверной информации, сегодня, 06.08.2021, в одной из колоний т.н. "ДНР" были убиты трое граждан Украины, отбывающих наказание на временно оккупированной территории Донбасса. Одним из таких граждан является - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья, Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-ти летнего парня. В этой истории все печально... Как совершенное самим убитым преступление, как убийства отбывающих наказание граждан Украины вооруженными формированиями "ЛДНР", так и невозможность контролировать и своевременно реагировать на события, происходящие там...

Подробности преступления Гайдэ Ризаева сообщила изданию "Факты".

Трагедия произошла в колонии строго режима №33 в городе Кировское. По предварительной информации, двое погибших были 1980 года рождения, один 1982-го. Все отбывали наказание за тяжкие преступления. Каким образом трое заключенных получили ножевые ранения, точно не известно. Родственникам погибших говорят о том, что их убили в результате конфликта между осужденными. В итоге двое убиты на месте, одних скончался в реанимации.

Родственники двоих убитых, проживающие на подконтрольной Украине территории, обратились в ТКГ с просьбой помочь в передаче им тел близких для захоронения. Родственники третьего убитого находятся на оккупированной территории.

Все погибшие были еще в мирное время осуждены по украинскому законодательству и не переданы оккупантами для отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию. А большинство осужденных граждан Украины, вынужденно оставшихся отбывать наказание в ОРДЛО, добиваются передачи на подконтрольную территорию. Официальный Киев полностью поддерживает их законные требования с самого начала конфликта. Однако последние пять лет оккупанты полностью блокируют данный процесс.

Один из убитых в Кировской колонии - уроженец Запорожья, дзюдоист Евгений Сотников, мастер спорта Украины международного класса. Чемпион Украины в тяжелой весовой категории, участник летних Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

По данным "Коммерсанта", спортсмен был трижды судим и отбывал пожизненное заключение:

в 2007 году за причинение телесных повреждений - выстрелил человеку в ногу,

в 2008 году был объявлен в розыск за ножевое ранение еще одного запорожца;

в 2010 году - за умышленное убийство одного человека и покушение на убийство еще двоих. В декабре 2009 года спортсмен застрелил 18-летнего парня в кафе Запорожья за отказ выпить с ним.

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