Німеччина передасть надлишок вакцин бідним країнам [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад півмільйона нових заражень Ковідом. Близько 8 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Іран,
Індія. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму "Дельта". У Німеччині заявили про наявність надлишкової вакцини AstraZeneca. Понад мільйон доз направлять до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану й Таджикистану.
А ще німецька влада намагається популяризувати щеплення серед молоді. У центрі вакцинації Берліна влаштували вечірку з діджеєм. Імунізували без попереднього запису до опівночі.
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