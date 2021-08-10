У Німеччині заявили про наявність надлишкової вакцини AstraZenec

У світі напередодні зафіксували понад півмільйона нових заражень Ковідом. Близько 8 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Іран,

Індія. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму "Дельта". У Німеччині заявили про наявність надлишкової вакцини AstraZeneca. Понад мільйон доз направлять до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану й Таджикистану.

А ще німецька влада намагається популяризувати щеплення серед молоді. У центрі вакцинації Берліна влаштували вечірку з діджеєм. Імунізували без попереднього запису до опівночі.