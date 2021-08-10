Пожежі у турецькому Мармарисі зафільмували з дрона [ Редактировать ]
Турецький Мармарис зафільмували з дрона і порівняли з кадрами, зробленими до нищівних пожеж.
Відео зняли поблизу кількох популярних курортів у провінції Мугла. Полум'я знищило в регіоні 55 тисяч гектарів здебільшого соснових лісів. Ще два осередки досі горять.
На решті території Туреччини, як повідомили в уряді, пожежі ліквідовано.
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Напередодні звідти евакуювали персонал та вивезли легкозаймисті речовини
Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем
У місця осередків пожеж відправили два літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України
Відповідальність за лихо взяло на себе угруповання "Діти вогню" - це підрозділ "Робітничої партії Курдистану", яка в Туреччині та США визнана терористичною організацією