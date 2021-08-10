У Владикавказі загинули пацієнти ковідної лікарні [ Редактировать ]
Дев'ятеро людей загинули у ковідному відділенні російського міста Владикавказ через брак кисню, в результаті прориву труби підземного резервуара.
До лікарні, де сталася аварія, доправлять кисень з інших регіонів. За фактом смерті людей відкрили кримінальне провадження.
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