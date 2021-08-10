Десятки демонстрантів зібралися напередодні перед будівлею парламенту в Афінах, аби висловити своє обурення ухваленням законів, які завдають шкоди довкіллю, а ще недостатнім фінансуванням спеціальних пожежних підрозділів, та нестачею спецтехніки.

Протести почалися на тлі лісових пожеж, які тривають уже понад тиждень. Наразі на території країни понад півтисячі осередків займання. Найбільше страждає острів Евбея. Виїхати зі своїх осель змушені тисячі тамтешніх жителів.

Анна, протестувальниця:

Суспільство лютує. Влада не набрала спецбригаду для боротьби з лісовими пожежами. Саме вони гасять ці осередки, а не звичайні рятувальники. У нас була така команда, але її розпустили. Тому ми й горимо.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції: