На п’яти військових полігонах України напередодні відбулися навчання армійців. Наймасштабніші - на "Широкому лані", в Миколаївській області. За легендою, військові підрозділи тримали оборону летовища.

У небо здіймаються штурмовики й бомбардувальники. Їхнє завдання - обстеження території та відбиття атаки. Задіяно винищувальну, штурмову, транспортну та беспілотну авіацію.

Протитанкові підрозділи відпрацьовують стрільби. Бійці вражають майстерністю. З відстані понад 800 м влучають у ціль, а вона - розміром із пляшку.

Сергій, командир зенітно-ракетної батареї:

Тут були міни. Вони досить маленькі, тому по ним ураження нашого комплексу ймовірність попасти 0.6 . І у нас 5 влучних пострілів. Це дуже добре. Я досить задоволений роботою своїх побратимів.

Олександр Нестеренко, командувач оперативного командування "Схід":

Використовували сьогодні озброєння, розпочинаючи з реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", протитанкові ракетні комплекси "Корсар", "Стугна". Різного роду. Все, що є на озброєнні окремої механізованої бригади.

Збройні сили України готові до оборони.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України:

Це, зокрема, відбиття ударів з повітря умовного противника. Також особлива увага приділялась забороні висадки десантів умовного противника на наші оперативні аеродроми. Їх оборона та боротьба в подальшому з диверсійно-розвідувальними групами отримання цих аеродромів в готовності до застосування з них нашої авіації.

За маневрами спостерігав Президент Володимир Зеленський. Враженнями вирішив із пресою не ділитися. А от військові зізнаються: навчаннями й результатами задоволені.

Денис, командир взводу зенітно-ракетної батареї:

Це все результат навчання, яке досягалося дуже важко. Я вдячний, що так все вийшло. Ви самі все бачили. Результат цих навчань була стрільба.

З військового полігону президент вирушив на острів Зміїний, де також відбувалися навчання.