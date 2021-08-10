Поблизу узбережжя Колумбії виловили субмарину наркоторговців [ Редактировать ]
Наркосубмарину виловили біля узбережжя Колумбії. На облавку знайшли дві тонни кокаїну, розфасованого в понад сотню окремих пакунків.
Перевозили товар троє людей, їх затримали. Прямували зловмисники до Центральної Америки. Їхній вантаж правоохоронці оцінили в 68 мільйонів доларів.
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