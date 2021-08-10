У Лондоні зламався всесвітньо відомий Тауерський міст [ Редактировать ]
У Лондоні зламався всесвітньо відомий Тауерський міст. Його розвели напередодні, щоб пропустити габаритне дерев'яне судно, та опустити конструкцію назад не вдалося. Через це поліція закрила автомобільний та пішохідний рух переправою.
Як повідомляє BBC, технічну несправність вже усунули.
Тауерський міст звели над річкою Темзою у 1894 році. У середньому його підіймають 800 разів на рік.
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