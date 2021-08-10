Людство веде планету до загибелі. Про це йдеться у доповіді щодо кліматичних змін, яку оприлюднили в ООН. 200 найвпливовіших науковців готували цей документ 8 років. Про що конкретно попереджають вчені та чи не запізно виправити помилки?

Майже 4 тисячі сторінок з докладним описом, як змінюється клімат на планеті і що спричиняє ці зміни. Нову доповідь кліматичних експертів ООН називають епохальною. Головний висновок документа - людина своїми діями спричиняє глобальне потепління.

Джон Совен, виконавчий директор організації "Greenpeace" у Великій Британії:

Це наче будильник. Ви не можете постійно відкладати його на пізніше. Врешті-решт вам треба встати і піти, інакше ви спізнитеся. Саме про це доповідь - сигнал будильника лунав багато разів, нині час діяти, інакше буде запізно.

Науковці твердять: читати доповідь не обов'язково. Варто лише поглянути навколо. Лісові пожежі в Туреччині, Греції, Каліфорнії та Канаді, повені в Німеччині та Китаї. Природні явища частіше переростають у катастрофи. І експертам вдалося довести, що це відбувається не просто так.

Фредеріка Отто, авторка доповіді ООН про кліматичні зміни:

Особливо важливо наголосити, що хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими, ніж інші види екстремальних явищ. Також частішими стають повені. Їх спричиняє поєднання умов - збільшення рівня моря та сильніші дощі. І лише якщо ми терміново скоротимо викиди вуглецю в атмосферу, то не спровокуємо ще гірших наслідків.

За останні 40 років стрімко зросли темпи підвищення температури на планеті. Поверхня Землі вже тепліша на 1 цілу 1 десяту градуса. І може сягнути критичної межі значно швидше, ніж прогнозували - вже до кінця десятиліття. А це загрожуватиме ще небезпечнішими природними катаклізмами.

Петтері Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації:

Чи втратили ми останню надію? І так, і ні. Згідно з цією доповіддю, у нас ще є шанс зупинити негативну кліматичну тенденцію всередині цього століття. Особливо якщо припинимо використовувати викопне паливо та вирубувати ліси.

Втім, навіть якщо почати виправляти ситуацію вже сьогодні, чимало змін потребують століть чи навіть тисячоліть. Зокрема, важко зупинити танення льодовиків та підвищення рівня моря. Однак чи не вперше в сучасній історії - кліматичну катастрофу визнали на світовому рівні. Під висновками цієї доповіді ООН підписалися рекордних 195 країн. Тож від урядів тепер чекають реальних рішень та дій.