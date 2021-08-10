На станції вже підготували до запуску запасний дизель-генератор та встановили аварійне світло

В Антарктиді вхурделило. До українських полярників завітала зима. На станції "Академік Вернадський" 12 градусів морозу. Але, кажуть, відчувається як усі мінус 40.

Також на острові Галіндез, де розташована станція, фіксують рекордну швидкість вітру - понад 33 метри на секунду. Нині висота снігового покриву там майже два метри.

На станції вже підготували до запуску запасний дизель-генератор та встановили аварійне світло.