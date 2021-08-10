Станцію "Академік Вернадський" накрило морозним вітром [ Редактировать ]
В Антарктиді вхурделило. До українських полярників завітала зима. На станції "Академік Вернадський" 12 градусів морозу. Але, кажуть, відчувається як усі мінус 40.
Також на острові Галіндез, де розташована станція, фіксують рекордну швидкість вітру - понад 33 метри на секунду. Нині висота снігового покриву там майже два метри.
На станції вже підготували до запуску запасний дизель-генератор та встановили аварійне світло.
по теме
Масовий мор риби: екоактивісти б'ють на сполох - це моторошне явище набуває катастрофічних масштабів
Масовий мор риби: екоактивісти б'ють на сполох - це моторошне явище набуває катастрофічних масштабів
Климат в Украине будет становиться теплее и засушливее
Чистота по-німецьки: на Чернівецьких теренах мандрівник надихнув місцевих жителів любити та цінувати землю
Чому ділки працюють без дозвільних документів, не платять земельні податки, та ще й не пропускають городян до води?