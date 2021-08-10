Нові способи стимулювати людей до вакцинації вигадують і в Європі. Німці, приміром, тепер можуть щепитися і вдень, і вночі. Щоб заохотити молодь у центри імунізації запрошують модних діджеїв та влаштовують вечірки. Про довгі вакцинальні ночі - розкаже Тетяна Логунова.

У напівтемряві просторих павільйонів берлінського виставкового центру цілу ніч грають відомі діджеї. Це спеціальний виступ для тих, хто вирішив вакцинуватися проти коронавірусу. Щоб заохотити молодь до імунізації, влада Берліна вирішила проводити "довгі ночі щеплень".

Ділек Калачі, голова Департаменту охорони здоров'я Сенату Берліна:

Кампанія з вакцинації літніх людей минула доволі успішно. Однак нам потрібно, щоб захищеним було все суспільство. Тож тепер ми звертаємося до молоді. Я особисто направила листи всім жителям Берліна віком від 18 до 30 років з проханням зробити щеплення. Ця довга ніч вакцинації - для них. Тут справжня берлінська атмосфера.

Молоді пропозиція сподобалася. Уже о 9.00 вечора біля центру вакцинації - стояла черга з охочих щепитися, та ще й під музику.

Я в Берліні тимчасово, пробуду тут місяць. Спочатку думала зробити щеплення пізніше, у своєму рідному місті. Проте не змогла відмовитися від такої пропозиції.

Я прийшла тільки заради щеплення. Зроблю - і піду додому. Але ідея з діджеями дуже потішила!

Нічні сеанси вакцинації в Берліні проводитимуть регулярно. Щонайменше тричі на тиждень. Перейняти ідею планують і інші великі міста.

Вакцини багато, а охочих зробити щеплення не дуже. Це нині головна проблема кампанії з імунізації в Німеччині. Усі, хто хотів, уже вакцинувалися. Дві ін'єкції отримали більше ніж половина жителів країни. Це багато, але недостатньо для формування колективного імунітету. Тож тепер політики думають, як умовити тих, хто ще сумнівається.

Рецепт уже є, і він не оригінальний. Запроваджувати паспорти здоров'я, як у Франції чи Італії, німецький уряд не буде. Утім, і без них планує істотно ускладнити життя для нещеплених. Від осені в спортзали, ресторани, готелі, торгові центри та навіть церкви пускатимуть лише людей з паспортами вакцинації чи свіжим негативним тестом на коронавірус. І останній уже буде платним. Тобто німців фактично поставлять перед вибором - імунізуйся або постійно плати за тести з власної кишені.