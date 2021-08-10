На Донбасі за добу поранило трьох військових [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні троє поранених. Бійці потрапили під обстріл. Один із них у важкому стані, двоє почуваються задовільно, кажуть лікарі. Ворог бив по наших позиціях із заборонених мінометів, ракетних комплексів та артилерії.
Нашим військовим довелося стріляти у відповідь. Більше про ситуацію на фронті знає Станіслав Кухарчук.
Що ближче до лінії фронту, то безлюднішим і диким стає донецький степ. До війни ці поля на Світлодарській дузі засіювали й обробляли, тепер люди сюди ні ногою - скрізь міни й нерозірвані снаряди. Та місця ці не такі вже й безлюдні.
Позиція, яку боронить Роман і його вірний друг ПКМ, прихована від зайвих очей. Кулемет старший за свого власника на понад 30 років - хлопцеві лише вісімнадцять, і це його перший контракт. На рішення Романа йти захищати батьківщину навіть рідні не змогли вплинути.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Переживали, не хотіли пускати, але відмовити не вийшло - завжди військовим мріяв бути, от і попав.
Здебільшого саме такі юнаки й боронять зараз Україну від ворога. Хтось до війська прийшов сам, а хтось цілою родиною.
З першого погляду на обличчя цих вояків стає зрозуміло, що вони родичі, а точніше рідні брати. Коли почалася війна, близнюки Ростислав та Роман іще ходили до школи. Старший Олександр пішов до війська у 2017, згодом долучилися й брати.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Я зразу, як підписував то сказав, що тільки з братами буду служити, то нас і відправили разом. Ми разом і хотіли щоб разом на одній позиції - так спокійніше.
Та й на фронті зараз відносне затишшя активність ворога останніми днями знизилась. Хоча час від часу противник про себе нагадує. Військові впевнені на це в бойовиків є вагома причина.
Степан, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони це роблять для того, щоб виявити конкретно наші вогневі засоби, позиції наших вогневих засобів, але ми це конкретно розуміємо і знаємо, що робити.
Та затишшя на фронті - погана ознака, кажуть військові. Над лінією зіткнення дедалі частіше пролітають ворожі розвідувальні безпілотники, а це може означати, що з того боку готуються до чергового загострення. Але українське військо готове зустріти непроханих гостей.
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