На Донбасі сьогодні троє поранених. Бійці потрапили під обстріл. Один із них у важкому стані, двоє почуваються задовільно, кажуть лікарі. Ворог бив по наших позиціях із заборонених мінометів, ракетних комплексів та артилерії.

Нашим військовим довелося стріляти у відповідь. Більше про ситуацію на фронті знає Станіслав Кухарчук.

Що ближче до лінії фронту, то безлюднішим і диким стає донецький степ. До війни ці поля на Світлодарській дузі засіювали й обробляли, тепер люди сюди ні ногою - скрізь міни й нерозірвані снаряди. Та місця ці не такі вже й безлюдні.

Позиція, яку боронить Роман і його вірний друг ПКМ, прихована від зайвих очей. Кулемет старший за свого власника на понад 30 років - хлопцеві лише вісімнадцять, і це його перший контракт. На рішення Романа йти захищати батьківщину навіть рідні не змогли вплинути.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Переживали, не хотіли пускати, але відмовити не вийшло - завжди військовим мріяв бути, от і попав.

Здебільшого саме такі юнаки й боронять зараз Україну від ворога. Хтось до війська прийшов сам, а хтось цілою родиною.

З першого погляду на обличчя цих вояків стає зрозуміло, що вони родичі, а точніше рідні брати. Коли почалася війна, близнюки Ростислав та Роман іще ходили до школи. Старший Олександр пішов до війська у 2017, згодом долучилися й брати.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Я зразу, як підписував то сказав, що тільки з братами буду служити, то нас і відправили разом. Ми разом і хотіли щоб разом на одній позиції - так спокійніше.

Та й на фронті зараз відносне затишшя активність ворога останніми днями знизилась. Хоча час від часу противник про себе нагадує. Військові впевнені на це в бойовиків є вагома причина.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони це роблять для того, щоб виявити конкретно наші вогневі засоби, позиції наших вогневих засобів, але ми це конкретно розуміємо і знаємо, що робити.

Та затишшя на фронті - погана ознака, кажуть військові. Над лінією зіткнення дедалі частіше пролітають ворожі розвідувальні безпілотники, а це може означати, що з того боку готуються до чергового загострення. Але українське військо готове зустріти непроханих гостей.