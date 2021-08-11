Литовська поліція застосувала сльозогінний газ проти анти-вакцинаторів. Напередодні майже 5 тисяч людей вийшли на мітинг проти обов'язкової імунізації та обмеження для нещеплених. Люди заблокували депутатів у будівлі парламенту.

Сейм Литви в першому читанні підтримав законопроєкт, що запроваджує обов'язкову вакцинацію, зокрема для медиків, педагогів і соцпрацівників. Він дає право роботодавцям від жовтня звільняти нещеплених працівників. Остаточно документ мають ухвалити всередині серпня.