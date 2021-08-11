В посольстве Беларуси отреагировали на вызов в Министерство иностранных дел (МИД) Украины их главы. В диппредставительстве выразили надежду на добрососедские отношения с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Украине.

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"10 августа 2021 года состоялась встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине, советника-посланника К. Камышева в Министерстве иностранных дел Украины с директором Второго территориального департамента В. Зварычем. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние белорусско-украинских отношений. На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "до внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами".

Ранее мы писали о том, что МИД вызвал посла Беларуси из-за угроз Лукашенко "поставить Украину на колени".

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