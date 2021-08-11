У Німеччині страйкують машиністи [ Редактировать ]
У Німеччині страйкують машиністи. Через це від сьогодні зупинено рух пасажирських потягів. А від учора вантажних. Усе через те, що профспілка та керівництво Німецької залізниці не домовилися про поліпшення умов праці та підвищення зарплатні.
Менеджмент розкритикував рішення про страйк, бо про нього повідомили тільки напередодні. І пасажири не матимуть часу перепланувати свої мандрівки.
по теме
Негода пошкодила півтори сотні шкіл, двісті дитячих садочків, стільки ж лікарень і півсотні аптек
Це спеціальний виступ для тих, хто вирішив вакцинуватися проти коронавірусу. Щоб заохотити молодь до імунізації, влада Берліна вирішила проводити "довгі ночі щеплень"
Більшість трамваїв та тролейбуси на двох маршрутах перестали курсувати через поломку на підстанціях, що живлять депо. Причина - старі мережі
Нині через відсутність на цих коліях електричного струму - обласний центр фактично відрізаний від залізничних мереж. До 2022 року планують оновити ділянку протяжністю 34 кілометри
Масовий мор риби: екоактивісти б'ють на сполох - це моторошне явище набуває катастрофічних масштабів