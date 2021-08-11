У Німеччині страйкують машиністи. Через це від сьогодні зупинено рух пасажирських потягів. А від учора вантажних. Усе через те, що профспілка та керівництво Німецької залізниці не домовилися про поліпшення умов праці та підвищення зарплатні.

Менеджмент розкритикував рішення про страйк, бо про нього повідомили тільки напередодні. І пасажири не матимуть часу перепланувати свої мандрівки.