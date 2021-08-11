В июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 167 994 пассажиров: из них 735 640 - пассажиры регулярных рейсов, 432 354 - нерегулярных.

За семь месяцев из аэропорта отправились в путешествие 4 564 938 пассажиров: из них 2 512 066 - пассажиры регулярных рейсов, 2 052 872 - нерегулярных. По данным аэропорта, количество пассажиров увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишет "Вечерний Киев".

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Больше всего пассажиры летели по следующим направлениям:

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Стамбул;

Даламан;

Тиват;

Бодрум;

Хургада;

Одесса;

Тель-Авив;

Ираклион.

"Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров являются открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, Греция. Так, суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров", - говорится в сообщении.

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