Отпуск летом: какие страны наиболее привлекательны для украинцев [ Редактировать ]
В июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 167 994 пассажиров: из них 735 640 - пассажиры регулярных рейсов, 432 354 - нерегулярных.
За семь месяцев из аэропорта отправились в путешествие 4 564 938 пассажиров: из них 2 512 066 - пассажиры регулярных рейсов, 2 052 872 - нерегулярных. По данным аэропорта, количество пассажиров увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишет "Вечерний Киев".
Больше всего пассажиры летели по следующим направлениям:
Анталия;
Шарм-эль-Шейх;
Стамбул;
Даламан;
Тиват;
Бодрум;
Хургада;
Одесса;
Тель-Авив;
Ираклион.
"Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров являются открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, Греция. Так, суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Италия открывает границы для украинцев.
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