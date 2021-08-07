Море, дайвінг і середземноморські страви. Кіпр приймає українських туристів. Щоб відвідати країну треба мати негативний ПЦР-тест, зроблений за 72 години, і повторний - по прильоту. Або альтернатива - сертифікат щеплення.

Ірина Баглай повернулася з острова і готова поділитися емоціями з відпочинку.

Щодня і прямим рейсом. Лише дві години літаком компанії МАУ та омріяний за рік суворого карантину відпочинок біля моря стає реальністю. Кіпр зустрічає нас гарячим сонцем і вологим повітрям. Тож одразу рушаємо до моря.

Кіпр - країна, яка славиться передусім своїми пляжами. Над ними майорять блакитні прапори. Це міжнародна відзнака, яка вказує на те, що тут не лише кришталево прозоре море, а й чисте узбережжя та безпечне для туристів. На кожному є рятувальник. Проте і на цьому кіпріоти вирішили не зупинятися.

Саввас Пердіос міністр туризму Кіпра:

Ми знаємо, що українці дуже люблять сонце і море, тож виходимо з цим на ринок. Ми задіяли спонсорські кошти для облаштування пляжів усім необхідним. А ще - розширюємо підводні простори для відвідувачів. Дайвінг - це головний напрямок нашої програми туризму до 2030 року.

Пандемія і закриті кордони неабияк вдарили по туризму. І для багатьох жителів Кіпру це стало неабияким випробовуванням. Професійних дайверів-інструкторів, подружжя Катрину і Вілла - це підштовхнуло до відкриття нового напрямку.

Катрін Стратфорд, дайвер-інструктор:

Родители с радостью привозят своих детей и оставляют на целый день. Обучаем их погружаться, пластике в воде. Водный мир, рыбы, черепахи.

Вілл Стратфорд, дайвер-інструктор:

Це дуже приємно, легко і цікаво вчити дітей, і вони дуже швидко опановують дайвінг.

Проте, кажуть інструктори, і дорослі із задоволенням приєднуються. Адже узбережжя Кіпру славиться своїм казковим підводним світом, а літо тут майже цілий рік.

Катрін Стратфорд, дайвер-інструктор:

Температура зимой 18 и 20 градусов - приятно погружаться. Для нас каждый турист, каждый клиент - важны. По этому, мы всех любим и всех ценим.

Зануритись у глибини моря, як виявляється, може і початківець, наприклад, як я. Головне - дотримуватися інструкцій.

Вілл Стратфорд, дайвер-інструктор:

Головне - дихати, продувати вуха і стежити за тим, що робимо ми. І отримувати задоволення.

А побачити тут, справді, є що. Морський світ вражає. Біля кожного міста Айя-Напа, Лімасол чи Пафос можна знайти підводний об'єкт з багаторічною історією. Як, скажімо, затонулі кораблі та паром Зенобія. Вони ваблять професійних дайверів із усіх куточків світу. І цього року ці місця зібрали зірковий склад професійних підводних фотографів.

Стефанос Контос, фрі-дайвер, підводний фотограф:

Цей досвід - як пригода, яка продовжується навіть після того, як ви вийшли з води. Кіпр фактично створив комплексний майданчик для різних видів дайвінгу - як з маскою, скуба-дайвінг, так і глибинного - для професіоналів.

А після такої насиченої програми в морі на Кіпрі легко вгамувати апетит. Лишитися голодним тут неможливо. Усі вулички всіяні ось такими атмосферними корчмами. І для замовлення чогось смачного достатньо запам'ятати одне слово - "Мезе".

Мезе на Кіпрі - це як в Україні борщ. У перекладі - "перекус", але тривати може кілька годин. Страви несуть і несуть - і це перетворюється в кулінарну церемонію.

Господар Маріус продовжує справу свого батька. Як і більшість шинків на Кіпрі - це не ресторан, а радше дім, з такою ж родинною атмосферою.

Маріос, власник корчми:

Тут зберігаються всі традиції набуті за 110 років. Мій батько відкрив ресторан у 1976 році, моя родина з Фамагусти, Після того, як місто окупували, ми переїхали в Айа Напу і з нуля розпочали нове життя. Наша таверна цього року святкує 45-річчя.

Маріус гостинно дозволяє нам зазирнути в серце корчми - на кухню. Щодня тут готують понад сотню мезе, а кожне мезе - це 15 різних страв.

Тасус, шеф-кухар:

Це невеличкі страви з усього. Це - таваз.

Але туристам треба бути готовими, що кіпріотське "невеличке" - це як повноцінна наша порція. І коштує одне таке мезе в середньому 20 євро, а наїстися може уся родина.

Цього літа Кіпр приготував для туристів яскравий сюрприз. Відкрився перший у Середземномор'ї підводний музей скульптур "Мусан". І ми отримали виняткову можливість побачити його першими. Нашу підводну пригоду дивіться у наступних сюжетах.