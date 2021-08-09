Венеція тоне: залило найвідомішу туристичну принаду [ Редактировать ]
Венецію затопило. Після великого припливу рівень води в каналах подекуди піднявся на понад метр. Залило й найвідомішу туристичну принаду - площу Сан-Марко, адже це найнижча частина міста. Однак повінь не налякала численних туристів.
Попри все, люди й далі насолоджувалися теплим вечором на затоплених літніх майданчиках кав'ярень. Міські інженери кажуть - ситуація не критична. А протиповенева система не спрацювала, бо розрахована на підняття води більш ніж на метр тридцять.
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