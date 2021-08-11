Вакцину Moderna испытают на детях от 6 месяцев [ Редактировать ]
Производитель вакцин Moderna проверит безопасность и эффективность своей вакцины от коронавируса на 6 тыс. здоровых детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Исследование, которое планируют провести до середины 2023 года, включает в себя выборку в трех возрастных группах: сначала детей в возрасте от шести до 12 лет, затем детей в возрасте от двух до шести лет и, наконец, детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.
Напомним, клинические испытания свидетельствуют, что вакцины Pfizer и Moderna обеспечивают почти 100%-ную эффективность для детей от 12 лет.
Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вакцинацию подростков препаратом Pfizer в конце мая, Moderna одобрили для таких целей в июле. При этом у некоторых вакцинированных подростков после прививки этими вакцинами обнаруживали воспаление сердечной мышцы - миокардит.
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