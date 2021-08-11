Начальник київської поліції Андрій Крищенко звільнився з посади. Учора його рапорт про відставку задовольнили. Про це Крищенко особисто повідомив на фейсбук-сторінці. Щоправда, причин такого рішення не назвав. Натомість подякував столичним правоохоронцям за п'ять років плідної співпраці.

Як відомо, Андрій Крищенко очолював головне управління поліції Києва з 2015-го. Раніше керував підрозділом Кіровоградського УБОЗу. У квітні 14 був одним із тих, хто обороняв Горлівське управління міліції, коли його намагались захопити озброєні сепаратисти. За це нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня. І щойно стало відомо, що новим очільником столичного главку став Іван Виговський, який раніше керував поліцією Полтавської області.