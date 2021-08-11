Сьогодні зранку проросійські збройні формування завдали масованого артилерійського удару по селищу Новомихайлівка. Били із заборонених 122-міліметрових гармат. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Артилерійським вогнем пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема водонапірну вежу і трансформаторну підстанцію. Без електрики, окрім Новомихайлівки, залишилися Тарамчук, Степове і Солодке.

З місцевих жителів ніхто не постраждав. А в селищі Новоселівка Друга внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув літній чоловік. Один військовий і кілька кілька мирних жителів - поранені. Пошкоджено кілька будинків. Звідти - репортаж Станіслава Кухарчука.

Весь день пані Валентина шле прокльони в бік окупантів. Сьогодні о шостій ранку її рідну Новоселівку ворог накрив щільним артилерійським вогнем. Її чоловік загинув просто біля будинку.

Валентина, жителька села Новоселівка:

Стрелять начали, сперва в те дома летело, в три домика сперва летело, мы давай уходить, мы там и ведра бросили и все. А он сюда дошел, чуть-чуть бы немножко… До сарая лучше б дошел.

По Новоселівці прилетіло щонайменше 20 снарядів 122 калібру. Такого тут не було вже п'ять років, каже пан Валерій. Він сам ледве вцілів під час обстрілу, але втікаючи розбив свою автівку. Каже: вогонь вели з боку окупованої Ясинуватої.

Увечері вся лінія фронту вибухнула немов за командою. По наших позиціях супротивник випустив понад півтори сотні снарядів та мін.

Ще тиждень тому на цьому полі аграрії збирали пшеницю, а вже сьогодні тут зовсім інший врожай - металевий.

Саме ці позиції, неподалік містечка Нью-Йорк, колишнє Новгородське, постраждали від обстрілу найбільше. Сюди ворожа батарея випустила 35 снарядів з гаубиць Д-30. Лише дивом ніхто з бійців не постраждав.

Вже точно відомо, що били он з того напрямку - там Озерянівка.

Чим зумовлене таке загострення військові не знають. Проте версії поки що дві: або "репетиція" перед Днем Незалежності, або "навчання" новоприбулих артилеристів.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Не прагнення до миру це… У нас є відповідні склади, озброєння …то що там? Тільки поміч нашого в лапках брата, так!? Не виключено, що це могли стріляти фахівці, які приїхали звідти, з Росії саме.

Та українські вояки обіцяють - жоден обстріл не залишиться непокараним. Ворог отримає гідну відповідь.