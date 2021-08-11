Наша планета продовжує палати. Лісові пожежі вирують від Північної та Південної Америки, до Європи та Сибіру. Посуха та високі температури сприяють ширенню полум'я. Тисячі людей борються зі стихією. Втім вона охоплює все нові території. Де саме горить найзапекліше - розкажуть мої колеги.

Пожежу "Діксі" в Каліфорнії називають наймасштабнішою в історії штату. У вогні - 195 тисяч гектарів лісу. Вщент згоріли кілька міст. Сотні людей залишилися без даху над головою. Тепер живуть на паркувальних майданчиках поблизу супермаркетів, бо не мають куди йти. Причина загоряння досі не встановлена. В липні одна з енергокомпаній повідомила: пожежу могло спричинити падіння електроопори.

Алжир затягло густим їдким димом. Жителі міста Тізі-Узу щосили намагаються не підпустити вогонь до своїх домівок. Стихія вже забрала понад 40 життів. Зокрема загинули 25 військових, яких спорядили гасити пожежі. Ще кількадесят - зазнали опіків. Завдяки їхній жертві вдалося врятувати більш ніж сотню людей. Стихія вирує в країні від вечора понеділка. Причиною уряд вважає підпал.

Погіршилася ситуація в Греції. У провінції Гортинія вогняний фронт розтягнувся на 10 кілометрів. Евакуйовано жителів майже двадцяти сіл. У селищі Пірріс вогонь уже дістався житлових будинків. Гасінню заважає сильний вітер. На острові Евбея лише за минулу добу зареєстрували понад пів сотні нових осередків займання. До боротьби зі стихією залучили рятувальників з 22 країн.

В Італії палає регіон Калабрія та острів Сицилія. За останні пів доби надзвичайники отримали 300 викликів на гасіння полум'я. Втім, під контроль стихію взяти не вдається.

У Туреччині залишився один осередок займання - на південному заході країни. Протягом двох тижнів вогонь вирував у 53 провінціях. 274 пожежі взяли під контроль. Восьмеро людей загинули. Сотні туристів евакуювали з готелів морем. А ці фото українського фотографа стали символом катаклізмів в країні. Світлини опублікували світові видання "Гардіан" та "Вайс".

Водночас північ країни потерпає від повеней. У провінції Сіноп, на чорноморському узбережжі, змило житловий будинок. А в місті Різе надзвичайники врятували сімох людей, які ховалися від високої води в кафе.