Рэп-исполнительница Alyona Alyona, на которую обрушилась лавина критики из-за скандального дрифта в центнре Киева, приехала лично драить брусчатку на Софиевской площади.

Певица с группой поддержки вооружилась щетками и моющими средствами, отчищая черные следы шин. Alyona Alyona просит своих поклонников и компанию, снимавшую рекламу, помочь ей, чтобы стереть след в исторической части столицы Украины.

Red Bull, где ваши крылья? Пока моих людей на площади больше, чем вас. Присоединяйтесь.

Певица еще раз заверила, что была уверена в том, что все необходимые документы и разрешения у организаторов есть, поэтому не подозревала о последствиях.

Нас, скажем так, супер подставили, и все камни летят в нас. И я считаю, что это несправедливо. Мне очень сильно хочется как минимум, во-первых, информации, что же действительно здесь снимали? Это была реклама? Ведь мы информированы, что это не реклама, это просто фановые видео - видео ко Дню Независимости Украины, где вставляли дымовые шашки и все было патриотично. Во-вторых, было согласование или нет?

Напомним, что 6 августа жители центра столицы проснулись рано утром из-за рева спортивных машин, которые нарезали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя черные следы.

После того как ролики с дрифтерами попали в сеть, вспыхнул громкий скандал, главными участниками которого стали Alyona Alyona, сидевшая в кабине машины, и компания Red Bull, организовавшая съемки вопреки запрету властей города.