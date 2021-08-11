Певица Alyona Alyona драит Софиевскую площади после скандального дрифта (видео) [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
Рэп-исполнительница Alyona Alyona, на которую обрушилась лавина критики из-за скандального дрифта в центнре Киева, приехала лично драить брусчатку на Софиевской площади.
Певица с группой поддержки вооружилась щетками и моющими средствами, отчищая черные следы шин. Alyona Alyona просит своих поклонников и компанию, снимавшую рекламу, помочь ей, чтобы стереть след в исторической части столицы Украины.
Red Bull, где ваши крылья? Пока моих людей на площади больше, чем вас. Присоединяйтесь.
Певица еще раз заверила, что была уверена в том, что все необходимые документы и разрешения у организаторов есть, поэтому не подозревала о последствиях.
Нас, скажем так, супер подставили, и все камни летят в нас. И я считаю, что это несправедливо. Мне очень сильно хочется как минимум, во-первых, информации, что же действительно здесь снимали? Это была реклама? Ведь мы информированы, что это не реклама, это просто фановые видео - видео ко Дню Независимости Украины, где вставляли дымовые шашки и все было патриотично. Во-вторых, было согласование или нет?
Напомним, что 6 августа жители центра столицы проснулись рано утром из-за рева спортивных машин, которые нарезали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя черные следы.
После того как ролики с дрифтерами попали в сеть, вспыхнул громкий скандал, главными участниками которого стали Alyona Alyona, сидевшая в кабине машины, и компания Red Bull, организовавшая съемки вопреки запрету властей города.
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