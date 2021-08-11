Известная украинская исполнительница Аlyona Alyona, которая находилась в одном из автомобилей во время дрифта на Софиевской площади в Киеве, прокомментировала вспыхнувший скандал.

Так, 10 августа на площади прошли съемки рекламного ролика компании Red Bull. По задумке организаторов, Аlyona Alyona должна была "подрифтить" вместе с всемирно известным гонщиком Конором Шанаханом, прибывшим в Украину специально на эти съемки. Но что-то пошло не по плану.

В итоге, оказалась повреждена брусчатка на площади. В прокуратуре заявили об ущербе на сумму около 50 млн. гривен, а в полиции открыли уголовное производство.

Аlyona Alyonа записала видеообращение, которое опубликовала в "сториз" у себя в Instagram. По ее словам, Red Bull хотели приурочить ролик ко Дню Независимости Украины и подключили к процессу лидеров мнений, в том числе и ее.

Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Также меня уверили, что все разрешения у них есть и по завершении приедут клининговые машины, которые это все очистят. Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull.

Отметим, что компания попросила у украинцев прощения и делает все, чтобы вернуть Софиевской площади изначальный вид.

Напомним, что в полиции Киева сообщили, что проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

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