Софийскую площадь в Киеве пытаются отмыть от следов шин после экстремального дрифта. Представители компании Red Bull обещают, что "будет лучше, чем было". Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Пока их старания не приносят никакого результата: площадь вся черная от шин и совершенно изуродована", - пишет политик.

Софийскую площадь поливают жидкостью из ведра, а потом чистят с помощью автоматической щетки. Одна из автоматических щеток уже вышла из строя. Об этом сообщил изданию "Сегодня" бригадир мойщиков. Сколько времени потребуется, чтобы привести площадь в обычный вид, рабочие затруднились ответить: "Может быть, до ночи справимся".

Экстремальные маневры на Софийской площади нанесли городу ущерб на сумму около 50 тыс. грн, но в процессе анализа фактов сумма убытков может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На организатора съемок без разрешения составлен протокол за административное правонарушение, по которому предусмотрен штраф до 1700 грн.

Столичная мэрия обратилась в полицию относительно объективного расследования инцидента и установления участников гонки.

В полиции Киева сообщили, что проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

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