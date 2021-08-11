Школи й дитячі садочки, ймовірно, доведеться знову закривати через коронавірус. Про це вже говорять українські чиновники. Адже темпи вакцинації серед педагогів та іншого персоналу - незадовільні.

Яким може бути навчання після першого вересня - на прикладі Миколаївщини - дізнавалася Марина Михайловська.

Новий навчальний рік, імовірно, принесе нові виклики і для учнів, і для вчителів. У цій миколаївській школі вже приготували гугл-таблиці та електронні уроки. Розуміють, якщо захворюваність на коронавірус зростатиме або хворих на вірус штаму "Дельта" ставатиме більше, то навчальні заклади знову, найвірогідніше, повернуться до дистанційки. А уникнути цього та захистити дітей і працівників - допоможе вакцинація.

Ірина Шамрай, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради:

Якщо ми прийдемо до "помаранчевої" зони, колективи, в яких буде щеплено менше 80% працюючого населення, працівників, вони все-таки підуть на дистанційне роботу, навчання. 80% щепленого населення дадуть можливість не мати такого навантаження на стаціонарні заклади.

У цій школі щепили лише 60 відсотків персоналу. Для цього організували масову вакцинацію. Утім, не всі вчителі погодилися на укол. Тож у разі карантину заклад перейде на дистанційне навчання через недостатню кількість вакцинованих.

Петро Богун, директор Миколаївської школи №22:

Ми зрозуміли, що традиційна організація освітнього процесу вже неможлива в умовах розвитку епідемії.

Володимир Клочко, головний санітарний лікар Миколаївщини:

На сьогоднішній день впровадження цих 80% обов'язкових щеплень серед колективів вчителів ще не має, але така ситуація може бути, і вона готується.

Ситуація із захворюваністю на Ковід у Миколаєві наразі спокійна. Активно вакцинуються не лише вчителі, а й працівники заводів і великих підприємствах. Повністю щеплена вже четверта частина населення Миколаєва.

Віталій Луков, перший заступник міського голови Миколаєва:

Узагальнюємо інформацію про кількість вакцинованих на комунальних підприємствах, в місцях з великою кількістю перебування людей, тому вводимо з наступного тижня щотижневий звіт керівника про кількість вакцинованих в його колективі. Також будемо звертатися до великого бізнесу.

Крім того, в Миколаєві вже складають списки для проїзду за спецперепустками медпрацівників, учителів і військових.