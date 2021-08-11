Небачена щедрість. Україна отримає майже три мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду вже до кінця місяця - напередодні Дня Незалежності. І це не транш! Чому Фонд зважився на такий "подарунок"? І на що витрачатимуть ці гроші? З'ясовувала Олена Логінова.

Майже три мільярди доларів фінансової допомоги - при чому безоплатно! Такий "подарунок" гарантовано отримає Україна від Міжнародного валютного Фонду вже наприкінці цього місяця - прямо До Дня Незалежності. І хоча влада вже назвала ці гроші "подарунком до свята". Та святкують, вочевидь, не тільки в Україні.

Україна не єдина, хто матиме таку допомогу від Фонду. Це глобальна ініціатива для всіх країн-учасниць. Загалом МВФ планує роздати 650 мільярдів доларів і це рекордна сума за всю історію Фонду. Україна з них отримає 2,7 млрд за своєю квотою. І при цьому ані відсотків, ані повертати цю суму - країнам не потрібно.

Отримати фінансову допомогу мають 190 країн. Так Фонд хоче підтримати економіку держав через кризу викликану пандемією.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Це не кредит це безповоротна допомога, по суті справи це є подарунок. - розпорядником цих грошей є Міністерство фінансів.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Ці кошти є своєрідним "подарунком" не треба плутати їх із траншами із черговими траншами які ми очікуємо від Міжнародного валютного Фонду в рамках нашої кредитної програми stand-by. МВФ дозволив державам самим вирішувати куди ж краще спрямувати ці кошти.

І тепер одне з найцікавіших питань, куди Україна збирається витратити кошти? Експерти запевняють, варіантів - безліч. Дефіцит бюджету понад 240 млрд грн, а ще виплати боргів... і необхідність підтримати золотовалютні резерви.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Найцікавіше буде тоді, коли ці кошти насправді надійдуть на рахунки в Україну. Тому що звісно Національний банк тут матиме певний конфлікт інтересів з урядом. - в уряду величезний дефіцит бюджету. В цьому році він сягає близько 10 млрд доларів. Більше того уряду потрібно буде в вересні платити по нашим старим боргам.національний же банк, буде зацікавлений ці кошти отримати в свої золотовалютні резерви на їх поповнення. Це той так би мовити, та подушка безпеки яка дозволяє нам почуватися економічно стабільними

Ще одне нагальне питання - сплата боргів! У вересні нас якраз чекають "пікові" виплати по зовнішніх боргах. Тож грошова допомога від МВФ очевидно допоможе вирішити і цю проблему.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Частина цих коштів піде на виплату боргів. В вересні місяці ми маємо віддати 1 млрд 200 доларів, в вересні місяці в нас достатньо потужний графік запозичень.

А от на отримання довгоочікуваного траншу від МВФ ці гроші ніяк не вплинуть, запевняють експерти. Вже на початку вересня ми чекаємо на місію Фонду, яка має вирішити чи давати нам черговий кредит. Експерти не надто оптимістичні. Адже Україна так і не виконала всіх вимог. А от щодо "подарунку від МВФ" то майже три млрд доларів ми гарантовано отримаємо. 23 серпня гроші мають надійти на рахунки Нацбанку України.