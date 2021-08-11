Ще одне гостре тарифне питання газове. На європейській енергетичній біржі він і далі дорожчає. Ціна куба цього тижня "перевалила" за 17 гривень. Утім, побутові споживачі від таких коливань застраховані річними контрактами. Там ціна фіксована - 8 гривень.

А от промисловість, малий та середній бізнес платять за ринковими цінами. Якими можуть бути наслідки такої тарифної політики - розкаже Богдан Вербицький.

Юридично з ним однакові стосунки у всіх. Ринкові.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

В 2015 году был принят закон о газе, о рынке газа.

Але на практиці "все складно", бо ринок газу працює, але за своїми правилами.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

В два с половиной раза цены для промышленности выше, чем для населения.

Чим це йому загрожує? І як "цінове цунамі" газу переживає бізнес?

Віталій, підприємець:

В основному йде газ на опалення адмінбудівлі, опалення цехів.

Площа 1800 квадратів. Віталій підприємець. Чоловік займається виробництвом будматеріалів. Частину підприємства здає в оренду. Каже ціни на газ змусили перекроїти бізнес-план.

Віталій, підприємець:

В 2019 році започаткували новий проєкт, собівартість газу ми тоді вклали 4,50-5 гривень. ну і бачили якісь перспективи: про збільшення робочих місць. В минулому році, ми вже закривали ці видатки з плюсом в 60 відсотків. Наразі ціна вже збільшилася на 200 відсотків. Ціна вже 16. І… сказали, що буде вже 20 і плюс.

Тож про "розширення бізнесу" годі й говорити. Тут хоча б на плаву залишитися. А з цим проблеми, бо собівартість продукції зростає, а отже і його кінцева ціна. Можна, звісно, почати економити, але.

Віталій, підприємець:

Ну зробити нелюдські умови для своїх людей, щоб вони працювали в холодних цехах? Уявіть бухгалтера, який буде працювати за комп'ютером у валянках, рукавицях. Ну до чого це все призведе? Напевно було б правильно подивитися в сторону бізнеса і тоже якісь трєзві, більш розумні тарифи зробити.

Бо населення, приміром, сплачує удвічі менше за бізнес. Хоча газу той споживає більше.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Насправді, промисловість в будь-якому випадку завжди є більшим споживачем. Вони викуповують великі обсяг газу. І для них, в принципі у всіх країнах, завжди дешевше, ніж для кінцевого споживача, для населення мається на увазі.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Правительство должно было выбрать: либо рынок как есть, в классическом понимании, то есть компенсации через субсидии всем людям, которые не могут платить эту цену. Либо выбирать другой вариант, другую модель.

Натомість - для населення запровадили річні контракти з фіксованою соціальною ціною на рік, яка нижча за ринкову.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Ми бачимо, що ціна трошки нижче восьми тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тобто це так званий "річний" тариф, або більш зручний "рівномірний платіж" для споживачів.

Бо платить споживач однакову суму щомісяця протягом всього року. Пані Євгенія про тариф Рівномірний дізналася з платіжки свого постачальника, каже це - своєрідна страховка взимку, коли газу родина спалює найбільше.

Євгенія Білоконь, жителька Краснопілля:

Больше двух тысяч мы платили за газ, а теперь тысячу 235 гривен ежемесячно мы будем платить. Ну, я думаю, что если ежемесячно платить, то зимой нам будет намного легче.

Чи буде легше взимку Віталію? Все залежатиме від ринкової ціни газу взимку. Бо для промисловості жодних пільг у ціні на газ поки що немає.