Грабіжників ювелірного магазину взяли під варту [ Редактировать ]
Двох злодіїв, які обікрали відому ювелірну компанію в Запоріжжі, узяли під варту на два місяці. Ще один їхній спільник переховується. Крадіжка сталася два місяці тому. Із сейфу винесли 20 тисяч доларів, майже три мільйони гривень і мільйон євро.
Організатор пограбування під вигаданим ім'ям влаштувався в компанію охоронцем і підбурив до злочину ще двох працівників. Його затримали на кордоні з Росією. Чоловік збирався перевезти награбоване в автівці. Частину грошей знайшли закопаними на городі в батьків зловмисника. На що витратив решту - невідомо.
Олексій Сичов, начальник відділу карного розшуку ГУ Нацполіції в Запорізькій області:
Використовуючи інформацію, зафіксовану на камерах відео спостереження, він підібрав коди до сейфів, а у день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання і сигналізацію, щоб заволодіти грошовими коштами.
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