Останнім часом дихає вогнем не лише Етна. Палає майже вся планета. Лісові пожежі охопили Африку, Північну та Південну Америку, Європу та навіть Сибір. Поширенню полум'я сприяє спека та вітер. Зі стихією борються тисячі людей, але вона охоплює дедалі нові території. Де горить найбільше - дивіться далі.

Пожежу "Діксі" в Каліфорнії називають наймасштабнішою в історії штату. У вогні 195 тисяч гектарів лісу. Протягом останньої доби полум'я охопило ще 500 тисяч акрів насаджень поблизу Сакраменто. Три рятувальники постраждали. Вщент згоріли кілька міст. Сотні людей залишилися без даху над головою. Тепер живуть на паркувальних майданчиках, бо не мають куди йти.

Джек Ромеро, жителька згорілого міста Грінвілль:

Усе зникло. Кілька разів мені спадало на думку, що я хочу додому, а потім згадувала - мені немає куди вертатись. Навіть якщо стіни будинку вистояли, то міста більше немає. Там відсутня електрика, водопостачання. Я й гадки не маю, що тепер робити.

Причина займання досі не встановлена. В липні одна з енергокомпаній повідомила: пожежу могло спричинити падіння електроопори.

Соня Меландрез, евакуйована жителька міста Вествуд:

Це справжнісінькі тортури. Горить майже місяць. Був день, коли ситуація покращилася, нам дозволили повернутися додому. Аж раптом лунає тривога, і ми буквально були змушені вибігати з будинку. Ми вперше в такій ситуації.

Ліс продовжує палати й у сусідній Канаді. Найбільше потерпає провінція Британська Колумбія. Там близько 300 осередків займання. Всього у вогні 60 тисяч гектарів насаджень. А в Південній Америці вогню протистоїть Перу. Стихія наближається до міста Куско - стародавньої столиці інків. Приборкати полум'я намагаються з повітря. Але заважає буревій. Одному з чудес світу - місту Мачу-Пікчу - вогонь поки що не загрожує, кажуть рятувальники.

Густим їдким димом затягло Алжир. Жителі міста Тізі-Узу щосили намагаються не підпустити вогонь до своїх домівок. Стихія вже забрала понад 65 життів. Зокрема загинули 28 військових, яких спорядили гасити пожежі. Ще кількадесят зазнали опіків. Завдяки їхній жертві вдалося врятувати більш ніж сто людей. Стихія вирує в країні від вечора понеділка. Причиною уряд вважає підпал.

Мусааб, селянин:

Вогонь нищить усе, а чиновники нічого не роблять. Лише одна автівка з армійцями прибула в наше село. Якби не мої друзі, я став би безхатьком.

Погіршилася ситуація і в Греції. У провінції Гортинія вогняний фронт розтягнувся на 10 кілометрів. Евакуйовано жителів майже двадцяти сіл. У селищі Пірріс вогонь уже дістався житлових будинків. Гасінню заважає сильний вітер. На острові Евбея лише за минулу добу зареєстрували понад пів сотні нових осередків займання. До боротьби зі стихією залучили рятувальників із 22 країн.

Пітер Ковалик, рятувальник зі Словаччини:

Ми прибули рано-вранці, і вже о 8.00 вирушили до місця пожежі. За годину почали гасити. Це дуже масштабна пожежа, її важко взяти під контроль. Але ми намагаємося допомогти нашим грецьким колегам.

Тим часом місцеві волонтери рятують постраждалих від вогню тварин. У закинутому кар'єрі поблизу Афін обладнали притулок для сотні хвостатих. Декого з них господарі не змогли забрати під час евакуації. А дехто - і не мав домівки. Багато мешканців прихистку - з опіками чи виснаженням. Їх лікують, реєструють та розшукують власників.

В Італії палають регіон Калабрія та острів Сицилія. За останні пів доби надзвичайники отримали 300 викликів на гасіння полум'я. Утім, під контроль стихію взяти не вдається.

У Туреччині залишився один осередок займання - на південному заході країни. Протягом двох тижнів вогонь вирував у 53 провінціях. 274 пожежі взяли під контроль. Восьмеро людей загинули. Сотні туристів евакуювали з готелів морем. А ці фото українського фотографа стали символом катаклізмів у країні. Світлини опублікували світові видання "Гардіан" та "Вайс".

Водночас північ країни потерпає від повеней. У провінції Сіноп, на чорноморському узбережжі, змило житловий будинок. А в місті Різе надзвичайники врятували сімох людей, які ховалися від високої води в кафе.