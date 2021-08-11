Зеленский назначил послов в карликовых государствах Европы [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Артема Рыбченко послом Украины в Лихтенштейне. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.
Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.
Также президент назначил:
- посла Украины в Италии Ярослава Мельника - послом в Сан-Марино по совместительству;
- посла Украины в Испании Сергея Погорельцева - послом в Андорре по совместительству.
Напомним, что в конце июля Владимир Зеленский назначил послов в Австрии, Турции, Индонезии и Танзании.
"Подробности" сообщали, что 30 июля Зеленский назначил бывшего посола Украины в Великобритании Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО. До этого обязанности исполнял Георгий Толкачов.
по теме
Президент Владимир Зеленский назначил ряд послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО
Вслед за предшественниками нынешняя власть готова выбрасывать на ветер миллионы гривен на грубую пропаганду. Из дырявого государственного бюджета щедро финансируется переписывание истории, популяризируются идеи языковой и культурной дискриминации, а теперь и продвижение темы вступления Украины в НАТО
Усі вони - бойові офіцери, які боронили Україну від самого початку війни на сході. Про це Президент заявив напередодні, під час поїздки на острів Зміїний, де відбувалася одна з фаз масштабних військових навчань
Президент Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. И заявил, что если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов
В четверг, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс, как и Крым, никогда не будет русской территорией