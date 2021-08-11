"Вы ведете себя несколько подленько": что Лукашенко заявил об Украине на пресс-конференции (видео)

Президент Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. И заявил, что если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов